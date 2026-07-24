В Екатеринбурге спасли подростка с тяжелым перитонитом

Одиннадцатилетний подросток из Нижнего Тагила почувствовал резкую боль в животе, родители сразу повезли его в местную больницу. Там предположили перитонит, и, оценив тяжесть состояния мальчика, с бригадой Территориального центра медицины катастроф эвакуировали его в Екатеринбург.