В Красноярске возбудили дело в отношении ночного стрелка на улице Урицкого

Следователи полиции в краевом центре возбудили уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя. Как сообщили в пресс-службе краевого главка, мужчину подозревают в хулиганстве, совершенном с применением оружия. Сообщение о стрельбе на улице Урицкого поступило в дежурную часть полиции ночью 18 июля. Оперативники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Оружие ограниченного поражения было обнаружено в его машине, на пистолет имеется разрешение. По предварительной информации, между стрелком и компанией молодых людей произошел словесный конфликт. После перебранки мужчина выстрелил в ногу 21-летнему молодому человеку. Злоумышленнику грозит максимальное наказание до 7 лет лишения свободы. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.