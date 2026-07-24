ФСБ задержала в Москве россиянку за попытку теракта по заданию Украины

Женщину задержали в момент закладки взрывного устройства под автомобиль силовика. Известно, что задержанная связалась с куратором через Telegram и WhatsApp* и пообещала участвовать в теракте в обмен на помощь с выездом в Евросоюз. Подозреваемая через Турцию и Молдову выехала на Украину, где прошла инструктаж. Затем злоумышленница вернулась в Россию, забрала взрывчатку из тайника под Самарой и прибыла в Московский регион для теракта.