ФСБ задержала в Москве россиянку за попытку теракта по заданию Украины

В Москве сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержана 30-летняя россиянка, пытавшаяся совершить теракт в отношении сотрудника органов безопасности по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Женщину задержали в момент закладки взрывного устройства под автомобиль силовика. Известно, что задержанная связалась с куратором через Telegram и WhatsApp* и пообещала участвовать в теракте в обмен на помощь с выездом в Евросоюз. Подозреваемая через Турцию и Молдову выехала на Украину, где прошла инструктаж. Затем злоумышленница вернулась в Россию, забрала взрывчатку из тайника под Самарой и прибыла в Московский регион для теракта.
Возбуждено дело о покушении на теракт и незаконном обороте взрывных устройств. Задержанная заключена под стражу. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее в ЦОС ФСБ России сообщили о задержании в Луганской Народной Республике троих местных жителей, подозреваемых в государственной измене. По данным ведомства, задержанные собирали и передавали сведения военного характера, данные о социально-политической обстановке в регионе, а также информацию о сотрудниках территориальных органов власти украинским спецслужбам.
*Принадлежит запрещенной в РФ Meta.