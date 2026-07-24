В Красноярске женщина попалась на воровстве растения из клумбы у торгового центра

В Красноярске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 67-летнюю женщину, которую подозревают в краже декоративного растения у торгового центра.
Инцидент произошел возле ТРЦ на улице 9 Мая. Экипаж Росгвардии прибыл туда после сообщения от администрации. Представитель торгового центра рассказала, что охрана заметила женщину, которая ранее уже попадала в поле зрения из-за похожего случая.
При просмотре камер видеонаблюдения выяснилось, что 8 мая женщина похитила из клумбы возле торгового центра декоративное растение аглаонема. Когда она снова появилась в ТРЦ, сотрудники службы безопасности задержали ее и передали росгвардейцам.
Предварительный ущерб оценили примерно в 15 тыс. рублей. В эту сумму вошли стоимость растения и восстановление цветочной композиции. Женщина пояснила, что взяла растение для личного пользования. Ее доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.