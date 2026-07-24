В Красноярске женщина попалась на воровстве растения из клумбы у торгового центра

При просмотре камер видеонаблюдения выяснилось, что 8 мая женщина похитила из клумбы возле торгового центра декоративное растение аглаонема. Когда она снова появилась в ТРЦ, сотрудники службы безопасности задержали ее и передали росгвардейцам.