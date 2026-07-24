Новую решетку для атомных реакторов ледоколов запатентовали в Нижнем

Специалисты Нижегородского государственного технического университета им. Р. Е. Алексеева стали обладателями евразийского патента на дистанционирующую и перемешивающую решётку тепловыделяющей сборки ядерного реактора. Об этом проинформировали в министерстве промышленности Нижегородской области.
Разработанное устройство ориентировано на использование в активных зонах реакторов РИТМ, которыми оснащаются атомные ледоколы. Ключевое преимущество разработки — комплексный эффект: она не только повышает безопасность эксплуатации, но и упрощает технологический процесс изготовления решёток.
Инновация позволяет исключить застой жидкости и локальный перегрев — факторы, способные спровоцировать аварийную остановку реактора. Кроме того, конструкция предусматривает сокращение количества уникальных деталей, за счёт чего себестоимость производства решёток может снизиться на 10%, уточнили в минпроме.
Планируется, что новые решётки найдут применение в атомных ледоколах, станциях малой мощности и плавучих энергоблоках. После дополнительной доработки технологию можно будет адаптировать для реакторов большой мощности типа ВВЭР.
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