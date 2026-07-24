Новую решетку для атомных реакторов ледоколов запатентовали в Нижнем

Инновация позволяет исключить застой жидкости и локальный перегрев — факторы, способные спровоцировать аварийную остановку реактора. Кроме того, конструкция предусматривает сокращение количества уникальных деталей, за счёт чего себестоимость производства решёток может снизиться на 10%, уточнили в минпроме.