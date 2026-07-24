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Ракетный удар нанесён по предприятию в Кирове: есть пострадавшие

Предприятие в Кирове утром подверглось ракетной атаке. В результате удара пострадали люди, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов.

Источник: Life.ru

Количество раненых и их состояние пока не уточняются. Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь. На территории объекта работают оперативные службы. По словам главы региона, ситуация находится под контролем. Какое именно производство оказалось под ударом, власти не раскрывают. Характер повреждений также не называется.

Соколов напомнил, что в области запрещено публиковать фото, видео и другие сведения, позволяющие определить место атаки, объект и последствия попадания. Ограничение распространяется на социальные сети, СМИ и другие информационные ресурсы. Губернатор призвал жителей соблюдать это требование.

Ранее в посёлке Элеватор в Твери после отражения атаки беспилотников загорелось здание логистического центра. А деятельность логистических центров в Шушарах и Уткиной заводи в Петербурге временно приостановлена.

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