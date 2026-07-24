Список товаров с фиксированной ценой планируют расширить в Хабаровском крае

Правительство Хабаровского края усиливает работу по сдерживанию роста цен на продукты. В регионе расширят список товаров первой необходимости, на которые установлена фиксированная цена. «Чтобы поддержать местных производителей и сделать их товары доступнее для жителей, обновим перечень социально значимой продукции и товаров под брендом “Сделано в Хабаровском крае”. Сейчас вместе с предприятиями края определяем, какие товары пользуются наибольшим спросом. Готовый список представим в начале следующей недели», — отметили в краевом министерстве промышленности и торговли. С торговыми сетями заключат дополнительные соглашения, чтобы сдержать цены на товары из обновленного перечня. Магазины могут устанавливать наценку на такие товары не более 20%.