Полный паралич конечностей: врачи борются за жизни двух хабаровчан с «травмой ныряльщика»

Двое мужчин в возрасте 27 и 37 лет попали в больницу имени профессора Владимирцева с разницей в три дня с одним и тем же диагнозом — «травма ныряльщика». При нырянии вниз головой они ударились о дно, что привело к повреждениям шестого и седьмого шейных позвонков, стенозу позвоночного канала и полному параличу конечностей. Обоим сделаны операции, сейчас они в реанимации. С начала сезона это уже четвертый случай. Медики предупреждают: такие травмы часто несовместимы с жизнью, но их можно предотвратить — не ныряйте в незнакомых и мелких местах, особенно в состоянии опьянения.