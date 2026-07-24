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Штормовое предупреждение об урагане с градом объявили в Волгоградской области

Непогода будет бушевать до конца суток 24 июля 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Ураганный ветер и сильные дожди с грозой и градом идут на Волгоградскую область. МЧС объявило в регионе штормовое предупреждение. Непогода будет бушевать в отдельных районах области до конца суток 24 июля 2026 года.

— В отдельных районах Волгоградской области ожидаются сильные дожди, ливни, в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20−25 метров в секунду, — предупреждают в главном управлении МЧС России по Волгоградской области.

Волгоградцам рекомендуют в непогоду закрыть окна. Машины ставить вдали от деревьев и шатких конструкций, которые может свалить сильный ветер. Водителям — не гнать и держать достаточную дистанцию.

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