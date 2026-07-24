С любовью к животным: Назаровская ГРЭС помогла приюту улучшить качество ухода за питомцами

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Назаровская общественная организация защиты животных «Четыре лапы» получила 10 клеток и запас одноразовых пелёнок благодаря победе ведущего инженера производственно-технического отдела Назаровской ГРЭС Натальи Суханьковой в конкурсе «Гранты. ФМ» Фонда Мельниченко. Поддержка позволила реализовать инициативу по улучшению условий содержания бездомных кошек и собак, находящихся под опекой приюта.
Наталья Суханькова не понаслышке знает, сколько физических и душевных сил уходит на помощь бездомным животным. Долгое время неравнодушные сотрудники Назаровской ГРЭС подкармливали собак с целью их приручения для дальнейшей стерилизации, находили уже рождённых щенков и искали для них хозяев через группы в социальных сетях. Поэтому проблема бездомных животных для Натальи очень близка.
«Восхищаюсь выдержкой и стойкостью девушек, которые создали и содержат приют в нашем городе. Узнав о конкурсе “Гранты. ФМ”, не могла упустить возможность сделать что-то полезное для приюта. Была очень рада, когда узнала, что выиграла. Совместно с учредителями Фонда Мельниченко мы сделали очень хорошее дело, за что им огромное спасибо!», — рассказала ведущий инженер ПТО Назаровской ГРЭС Наталья Суханькова.
Проект помощи приюту направлен на то, чтобы принять больше животных, нуждающихся в отдельном размещении, в медицинском обследовании и лечении, разгрузить вольеры, в которых одновременно содержатся несколько собак, благодаря приобретению дополнительных клеток. Кроме того, использование клеток позволяет легче поддерживать санитарные условия и проводить в них уборку. В реализации проекта активно участвовали и коллеги Натальи Суханьковой — Екатерина Корнеева и Дмитрий Соболев.
Отметим, «Четыре лапы» существует исключительно на пожертвования, поэтому волонтёры организации рады любой помощи. Ведь основные задачи организации предполагают регулярные денежные расходы для того, чтобы уменьшить численность бездомных животных путем стерилизации, кастрации, а также оказания ветеринарной помощи животным, нуждающимся в ней, и дальнейшего устройства животных в новые семьи. При этом количество бездомных животных продолжает расти. Еще в прошлом году в приюте содержалось меньше 100 собак, а сегодня их уже 158. Не становится меньше и кошек — их в приюте уже почти 160.
«Для нас это настоящий подарок. Ведь стоимость новых клеток достаточно высока, поэтому самостоятельно приобрести необходимое количество приюту сложно. А клетки — это не только вопрос комфорта, но и безопасности животных. Поддержка таких инициатив позволяет нам улучшать качество ухода за питомцами в приютах», — делится руководитель Назаровской местной общественной организации защиты животных «Четыре лапы» Ольга Пронина.
За каждым проектом-победителем конкурса «Гранты. ФМ» стоят инициативные жители, которые готовы вкладывать свои силы и время в развитие родного города. В этом году поддержку Фонда Мельниченко получили 12 инициатив назаровцев. Они направлены на помощь людям и животным, развитие спорта, творчества и образования, создание новых возможностей для жителей разных возрастов. Каждый из проектов объединяет людей и тем самым показывает, что в нашем городе есть место отзывчивости, доброте и милосердию. Один из таких проектов помог улучшить условия содержания животных в приюте «Четыре лапы», где сегодня живут более 300 собак и кошек, нуждающихся в заботе и внимании.