С любовью к животным: Назаровская ГРЭС помогла приюту улучшить качество ухода за питомцами

За каждым проектом-победителем конкурса «Гранты. ФМ» стоят инициативные жители, которые готовы вкладывать свои силы и время в развитие родного города. В этом году поддержку Фонда Мельниченко получили 12 инициатив назаровцев. Они направлены на помощь людям и животным, развитие спорта, творчества и образования, создание новых возможностей для жителей разных возрастов. Каждый из проектов объединяет людей и тем самым показывает, что в нашем городе есть место отзывчивости, доброте и милосердию. Один из таких проектов помог улучшить условия содержания животных в приюте «Четыре лапы», где сегодня живут более 300 собак и кошек, нуждающихся в заботе и внимании.