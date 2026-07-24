ФСБ задержала в Москве агента Украины, готовившую подрыв автомобиля силовика

Федеральная служба безопасности пресекла в Москве попытку совершения террористического акта. Задержана 30-летняя гражданка России, действовавшая по прямому указанию украинских спецслужб, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Следствием установлено, что задержанная прошла на территории Украины специальную диверсионно-террористическую подготовку. После возвращения в Россию фигурантка изъяла из тайника на окраине Самары самодельное взрывное устройство и прибыла в Московский регион для организации покушения на сотрудника органов безопасности.
Сотрудники спецслужб задержали подозреваемую с поличным непосредственно в момент закладки взрывчатки под автомобиль.
В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 205 (покушение на теракт) и ч. 3 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ) УК РФ. Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время проводятся следственные действия с целью дополнительной квалификации действий фигурантки по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.