ФСБ задержала в Москве агента Украины, готовившую подрыв автомобиля силовика

В Москве при закладке взрывчатки под автомобиль силовика задержали 30-летнюю россиянку. По данным ФСБ, она прошла диверсионную подготовку на Украине, а СВУ забрала из тайника в Самаре. Фигурантка арестована, ей может грозит до 20 лет за госизмену.