Ночной заплыв по Волге пройдет в Нижнем Новгороде

«Когда 10 лет назад в Нижнем Новгороде был проведен первый старт X-WATERS, его сразу оценили все страны. Сейчас проводится 30 таких мероприятий в 9 странах мира, и среди них X-WATERS Волга остаётся главным. Так что Нижний Новгород по праву является столицей открытой воды. Этот праздник даёт людям внутреннюю мотивацию для занятия спортом, и мы хотим, чтобы он стал такой же традицией, как День города и другие наши праздники. X-WATERS Волга добавляет блеска в корону Нижнего Новгорода», — рассказал управляющий партнер X-WATERS Александр Базанов.