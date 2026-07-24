Ночной заплыв по Волге пройдет в Нижнем Новгороде

Ночной заплыв по Волге, заплывы на открытой воде на 10 и 30 километров — такими новыми ультрамарафонскими дистанциями удивит зрителей юбилейный десятый заплыв X-WATERS Волга, который состоится 25 и 26 июля в Нижнем Новгороде. Его участниками станут спортсмены из 190 стран мира. О том, как будет проходить юбилейный заплыв, рассказали на пресс- конференции организаторы и участники состязания.
Первый заплыв X-WATERS Волга в 2016 году собрал около 400 участников. Сейчас их будет уже 3 тысячи человек из 190 стран мира. Именно тогда, десять леть назад, в Нижнем Новгороде было положено начало крупнейшей международной серии соревнований на открытой воде. Этот фестиваль — одно из мероприятий спортивного туризма, которое сегодня министерство спорта региона активно развивает круглый год.
«Более красивое место, чем слияние Оки и Волги, найти сложно. К нам приедут участники со всей России и из 190 стран мира — из Аргентины, Китая, Франции, Голландии, бывших стран СНГ и других. Такие мероприятия мотивируют людей заниматься спортом. Когда я спрашиваю нижегородцев, почему они тренируются в бассейне, они отвечают, что мечтают испытать свои силы в X-WATERS Волга», — отметил министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло.
Дмитрий Кабайло уже испытывал свои силы в X-WATERS Волга в прошлом году. В этот раз, по его словам, он решил попробовать себя в новом формате — в ночном заплыве, который стартует в эту субботу в 21 час.
«Когда 10 лет назад в Нижнем Новгороде был проведен первый старт X-WATERS, его сразу оценили все страны. Сейчас проводится 30 таких мероприятий в 9 странах мира, и среди них X-WATERS Волга остаётся главным. Так что Нижний Новгород по праву является столицей открытой воды. Этот праздник даёт людям внутреннюю мотивацию для занятия спортом, и мы хотим, чтобы он стал такой же традицией, как День города и другие наши праздники. X-WATERS Волга добавляет блеска в корону Нижнего Новгорода», — рассказал управляющий партнер X-WATERS Александр Базанов.
Один из участников заплыва — трёхкратный чемпион Европы по плаванию на открытой воде Кирилл Абросимов. Он является тренером сборов по плаванию на открытой воде.
«В 2023 году я впервые принял участие в X-WATERS Волга и был поражен огромным масштабом и теми радостными эмоциями, которые он дарит участникам и болельщикам. Это остаётся в памяти надолго. Участниками X-WATERS Волга являются люди разных профессий, и всех объединяет любовь к плаванию, и я всегда советую посетить этот замечательный праздник спорта всем, кто любит воду и хочет испытать свои силы в преодолении великой реки», — поделился Кирилл.
Покорять великую русскую реку участники будут на семи дистанциях: ночной заплыв на 600 метров, 1, 2, 3, 5, 10 и 30 километров. Зрителей ждет настоящий праздник — с живой музыкой и с полным погружением в мир спорта.
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