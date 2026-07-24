Wildberries приостановил работу двух складов в Петербурге

Двумя днями ранее Wildberries эвакуировал свои логистические центры в Краснодарском и Ставропольском краях «в соответствии с требованиями безопасности». Тогда склады подверглись атаке вражеских дронов и на обоих объектах возникли пожары. В Краснодаре пострадали десять человек, одна девушка погибла. В Невинномысске при атаке на склады пострадали пять человек.