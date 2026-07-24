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Wildberries приостановил работу двух складов в Петербурге

Решение затронуло логистические объекты в Шушарах и Уткиной Заводи. Ранее компания сообщила об эвакуации сотрудников сортировочного центра в Симферополе.

Источник: РБК

Объединенная компания Wildberries & Russ временно приостановила работу двух логистических комплексов в Петербурге. Об этом сообщили в телеграм-канале компании.

Речь идет о складах в Шушарах и Уткиной Заводи.

«Работа логистических комплексов компании в Шушарах и Уткиной заводи (оба — Санкт-Петербург) временно приостановлена. О возобновлении работы будет сообщено дополнительно», — сказано в сообщении.

Кроме того, ночью 24 июля в Симферополе эвакуировали сотрудников сортировочного центра Wildberries. Эвакуацию провели в «соответствии с требованиями безопасности», говорится в публикации.

Двумя днями ранее Wildberries эвакуировал свои логистические центры в Краснодарском и Ставропольском краях «в соответствии с требованиями безопасности». Тогда склады подверглись атаке вражеских дронов и на обоих объектах возникли пожары. В Краснодаре пострадали десять человек, одна девушка погибла. В Невинномысске при атаке на склады пострадали пять человек.

Ранее, в ночь на 18 июля, дроны попали в логистический центр Wildberries в Котовске Тамбовской области. При атаке погибли семь сотрудников, еще 23 госпитализированы.

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