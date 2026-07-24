В Перми согласовали архитектурно-градостроительный облик «Территории спорта»

Главной особенностью архитектуры проекта станет функциональная входная группа. Центральный вестибюль спорткомплекса станет распределительным узлом между раздевалками для спортсменов и залами на первом этаже, а также ведущими на втрой этаж к трибунам лестничными пролетами для зрителей. Вход в комплекс «Территория спорта» станет доступен со всех сторон.