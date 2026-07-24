Экс-глава НСПК оценил платежную компанию в сотни миллиардов рублей

Рыночная стоимость Национальной системы платежных карт (НСПК) может составлять несколько сотен миллиардов рублей, и план ЦБ продать часть компании рыночным инвесторам, если будет реализован, позволит регулятору капитализировать свои вложения в проект с коэффициентом х100. Такую оценку в колонке для РБК дал экс-глава НСПК Владимир Комлев. Он руководил компанией с момента основания в 2014 году до конца 2023-го. Сейчас НСПК на 100% принадлежит Банку России.
В июле глава ЦБ Эльвира Набиуллина объявила, что регулятор рассматривает возможность акционирования НСПК, то есть продажи доли компании «в рынок». По ее словам, регулятор намерен провести оценку рыночной стоимости платежной системы, чтобы потенциальные акционеры «понимали, сколько может стоить пакет этих акций».
«Вполне возможно, что эта сделка даст в моменте дополнительную разовую прибыль для Центрального банка не чисто в виде дивидендов от НСПК (хотя они и так очень неплохие), а чтобы получить капитализацию вложений, сделанных в 2014 году, с хорошим коэффициентом. Мой прогноз, что это будет коэффициент х100 к изначальным инвестициям. Рыночная стоимость НСПК может составлять несколько сотен миллиардов рублей, это хороший актив. И средства от продажи доли Банк России сможет передать в бюджет», — отметил Комлев.
НСПК не публикует финансовую отчетность. В 2025 году доход Банка России от участия в капитале платежной системы составил 46,6 млрд руб., следует из отчета регулятора. По сравнению с 2024-м объем таких дивидендов увеличился втрое. ЦБ по итогам своей деятельности не направлял средства в бюджет, поскольку 2025 год завершил с убытком 185 млрд руб.
По закону при акционировании НСПК Банк России должен сохранить контроль (50% плюс одна акция) над платежной системой, а каждому новому акционеру или группе связанных лиц не может быть продано более 5% акций. Глава департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина допускала, что сделка может состояться в 2027 году.
Как считает Комлев, у участников рынка точно может быть финансовый интерес купить долю в НСПК. С перспективами влиять на дальнейшую стратегию платежной компании, по его мнению, все сложнее, но «стратегический апгрейд» до НСПК 2.0 возможен.