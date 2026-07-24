Экс-глава НСПК оценил платежную компанию в сотни миллиардов рублей

«Вполне возможно, что эта сделка даст в моменте дополнительную разовую прибыль для Центрального банка не чисто в виде дивидендов от НСПК (хотя они и так очень неплохие), а чтобы получить капитализацию вложений, сделанных в 2014 году, с хорошим коэффициентом. Мой прогноз, что это будет коэффициент х100 к изначальным инвестициям. Рыночная стоимость НСПК может составлять несколько сотен миллиардов рублей, это хороший актив. И средства от продажи доли Банк России сможет передать в бюджет», — отметил Комлев.