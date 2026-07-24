Браконьерский улов на 300 млн: 11 тонн нелегального краба изъяли в Хабаровске

В Хабаровске в рамках расследования оперативники обнаружили контейнер с 11 тоннами варено-мороженого мяса камчатского краба без единого документа. По оценке УФСБ, продукцию добыли браконьеры в Охотоморской подзоне, а ущерб природе составил 300 млн рублей. Предполагаемые злоумышленники действовали в составе группы. В отношении них расследуется уголовное дело о браконьерстве, а также руководстве и участии в преступном.