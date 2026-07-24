Бетховен и птицы. В ЕС показали варианты дизайна будущих банкнот евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) представил десять проектов дизайна будущей серии банкнот евро и запустил общественный опрос, чтобы жители Евросоюза смогли выбрать наиболее понравившиеся варианты. Об этом говорится в сообщении регулятора.
На конкурс отобрали десять концепций, созданных европейскими дизайнерами. Они основаны на двух ранее выбранных темах — «Европейская культура» и «Реки и птицы». Среди предложенных вариантов — серии с изображениями выдающихся европейцев и культурных пространств, а также проекты, посвященные биоразнообразию, европейским рекам и птицам.
Онлайн-голосование продлится до 21 сентября. При выборе окончательного дизайна Совет управляющих ЕЦБ учтет результаты опроса, рекомендации жюри конкурса и техническую оценку проектов. Ожидается, что окончательное решение будет принято до конца года.
Победивший образец доработают и протестируют. Новые банкноты поступят в обращение лишь через несколько лет, при этом действующие купюры сохранят свой статус. Это станет первым полным обновлением дизайна банкнот евро с момента введения в обращение в 2002 году.
При этом в 2020-м ЕЦБ объявил о выходе обновленных банкнот евро, на которых впервые появилась подпись нынешнего председателя регулятора Кристин Лагард, вступившей в должность 1 ноября 2019 года. Ранее в обращении находились банкноты с подписями трех ее предшественников — Вима Дуйзенберга (возглавлял ЕЦБ в 1998—2003-м), Жан-Клода Трише (2003−2011-й) и Марио Драги (2011−2019-й).
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