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Лихачев: погибшие главный инженер ЗАЭС и водитель представлены к госнаградам

Главного инженера ЗАЭС и водителя станции наградят посмертно.

Источник: Комсомольская правда

Погибшие в результате удара ВСУ главный инженер ЗАЭС Александр Яковлев и водитель представлены в государственным наградам. Об этом сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

Он отметил, что в настоящее время по этому представлению ожидается решение президента России Владимира Путина.

Напомним, утром 15 июля от удара дрона ВСУ погибли главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев и водитель. Об этом сразу уведомили политическое руководство России. Глава «Росатома» тогда отметил, что эта трагедия стала возможной в результате прямого поощрения преступного киевского режима к наращиванию терактов со стороны западных государств.

Турецкий политический обозреватель Энвер Демирель Йылмаз в этой связи отметил, что убийство главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева может сильно изменить характер спецоперации на Украине.

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