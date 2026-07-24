Стучать бесполезно: как выбрать идеальный арбуз

Многие считают, что для выбора хорошего арбуза нужно постучать по нему и послушать звук. Однако опытный продавец фруктов Егор Гончаров утверждает, что этот метод давно утратил свою актуальность. По его мнению, звук может зависеть от типа арбуза, толщины кожуры и температуры плода, поэтому полагаться только на него не стоит.
Эксперт в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» посоветовал в первую очередь внимательно осмотреть арбуз. Спелый арбуз имеет матовую кожуру с чётким узором, без трещин, вмятин или признаков гниения. Особое внимание стоит уделить жёлтому пятну на боку — это место, где арбуз соприкасался с землёй. Если пятно насыщенного кремового или жёлтого цвета, то арбуз дозрел на бахче. Светлое или почти белое пятно указывает на то, что арбуз был собран раньше времени.
Гончаров отмечает, что лучше обратить внимание на хвостик и пятно, чем стучать по арбузу. Подсохший хвостик, ровная форма и яркое желтое пятно — признаки зрелости.
Также важно учитывать вес арбуза. Хороший арбуз должен быть тяжелее, чем кажется на первый взгляд, что свидетельствует о сочной мякоти. Однако не стоит выбирать самые крупные плоды — зачастую оптимальный вкус у арбузов среднего размера, характерных для конкретного сорта.
Эксперт рекомендует покупать арбузы только в официальных торговых точках, где они хранятся на специальных поддонах под навесом. Если арбузы лежат прямо на земле у дороги, лучше отказаться от покупки.
Гончаров предупреждает, что не стоит просить продавца сделать надрез для проверки. Через повреждённую кожуру внутрь могут попасть бактерии, особенно в жару. Лучше купить целый арбуз и разрезать его дома чистым ножом.
Перед употреблением арбуз необходимо тщательно вымыть тёплой водой с щеткой. Это поможет удалить пыль, грязь и микроорганизмы с поверхности кожуры, которые могут попасть на мякоть во время нарезки. Соблюдение этих простых правил поможет выбрать сладкий и безопасный арбуз.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, сколько арбуза можно съесть без вреда для здоровья.