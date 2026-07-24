Стучать бесполезно: как выбрать идеальный арбуз

Эксперт в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» посоветовал в первую очередь внимательно осмотреть арбуз. Спелый арбуз имеет матовую кожуру с чётким узором, без трещин, вмятин или признаков гниения. Особое внимание стоит уделить жёлтому пятну на боку — это место, где арбуз соприкасался с землёй. Если пятно насыщенного кремового или жёлтого цвета, то арбуз дозрел на бахче. Светлое или почти белое пятно указывает на то, что арбуз был собран раньше времени.