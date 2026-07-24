В Ростове мошенники рассылают фейковые сообщения от имени мэра

Александр Скрябин призвал ростовчан не переходить по сомнительным ссылкам и не верить подобным просьбам. Официальные лица никогда не запрашивают конфиденциальную информацию или переводы средств через такие каналы связи. При получении подозрительных сообщений рекомендуется сразу блокировать отправителей.