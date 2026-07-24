В Ростове мошенники рассылают фейковые сообщения от имени мэра

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин предупредил горожан о новой схеме обмана. Злоумышленники начали массово рассылать поддельные сообщения и даже бумажные письма от имени градоначальника.
По словам мэра, аферисты пытаются выманить у жителей персональные и банковские данные, а также требуют перечислить деньги или приглашают на фиктивные видеоконференции с подставными «сотрудниками спецслужб».
Александр Скрябин призвал ростовчан не переходить по сомнительным ссылкам и не верить подобным просьбам. Официальные лица никогда не запрашивают конфиденциальную информацию или переводы средств через такие каналы связи. При получении подозрительных сообщений рекомендуется сразу блокировать отправителей.