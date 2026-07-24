200 гектаров земли расчистили от борщевика в Кстовском районе

С начала 2026 года в населённых пунктах Кстовского района удалось очистить от борщевика Сосновского порядка 200 гектаров земли. Об этом рассказали представители районной администрации.
Для уничтожения опасного растения в районе провели двукратную химическую обработку. Первый этап выполнили до начала цветения борщевика, второй — контрольный — позволил закрепить результат.
Помимо этого, подрядные организации провели обработку парков, скверов и придомовых территорий от клещей. В общественных пространствах, включая зоны отдыха у реки Кудьма, рабочие систематически косят траву и вывозят мусор.
За первые шесть месяцев года в муниципалитете реализовали ряд мероприятий по благоустройству: отремонтировали 50 детских игровых площадок, ликвидировали 170 аварийных деревьев и вывезли свыше 6,5 тысячи кубометров отходов.
Напомним, что в регионе также решили применять ИИ для борьбы с борщевиком. Технология позволит отслеживать динамику распространения растения.
Ранее о десяти смертельно опасных растениях рассказали нижегородцам.