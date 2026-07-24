Нижегородские ученые запатентовали решетку для реакторов атомных ледоколов

Ученые НГТУ им. Р. Е. Алексеева получили евразийский патент на дистанционирующую и перемешивающую решетку тепловыделяющей сборки ядерного реактора. Разработка предназначена для активных зон реакторов типа «РИТМ», которые используются на атомных ледоколах, сообщили в министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.
Над изобретением специалисты работали совместно с предприятием атомной отрасли «ОКБМ Африкантов».
Как пояснили в министерстве, внутри ядерного реактора тепловыделяющие элементы объединены в пучки. Специальные решетки не позволяют стержням соприкасаться между собой и обеспечивают равномерное движение теплоносителя. Новая конструкция состоит из трех пересекающихся рядов пластин одинаковой ширины и толщины, что упрощает изготовление по сравнению с существующими аналогами, где используются пластины разных размеров.
По данным Минпрома, разработка предотвращает застой теплоносителя и локальный перегрев, который может привести к кризису теплоотдачи и аварийной остановке реактора. Кроме того, сокращение количества уникальных деталей позволит снизить стоимость производства устройства более чем на 10%.
Планируется, что новая решетка будет использоваться в активных зонах реакторов типа «РИТМ», устанавливаемых на новейших атомных ледоколах. В дальнейшем разработку также могут применять на атомных станциях малой мощности, плавучих атомных энергоблоках, а после доработки конструкции — и в составе реакторов большой мощности типа ВВЭР.
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