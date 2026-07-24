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Нижегородские ученые запатентовали решетку для реакторов атомных ледоколов

Разработка предназначена для активных зон реакторов типа «РИТМ», которые используются на атомных ледоколах.

Ученые НГТУ им. Р. Е. Алексеева получили евразийский патент на дистанционирующую и перемешивающую решетку тепловыделяющей сборки ядерного реактора. Разработка предназначена для активных зон реакторов типа «РИТМ», которые используются на атомных ледоколах, сообщили в министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.

Над изобретением специалисты работали совместно с предприятием атомной отрасли «ОКБМ Африкантов».

Как пояснили в министерстве, внутри ядерного реактора тепловыделяющие элементы объединены в пучки. Специальные решетки не позволяют стержням соприкасаться между собой и обеспечивают равномерное движение теплоносителя. Новая конструкция состоит из трех пересекающихся рядов пластин одинаковой ширины и толщины, что упрощает изготовление по сравнению с существующими аналогами, где используются пластины разных размеров.

По данным Минпрома, разработка предотвращает застой теплоносителя и локальный перегрев, который может привести к кризису теплоотдачи и аварийной остановке реактора. Кроме того, сокращение количества уникальных деталей позволит снизить стоимость производства устройства более чем на 10%.

Планируется, что новая решетка будет использоваться в активных зонах реакторов типа «РИТМ», устанавливаемых на новейших атомных ледоколах. В дальнейшем разработку также могут применять на атомных станциях малой мощности, плавучих атомных энергоблоках, а после доработки конструкции — и в составе реакторов большой мощности типа ВВЭР.

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