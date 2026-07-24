Нижегородские ученые запатентовали решетку для реакторов атомных ледоколов

Как пояснили в министерстве, внутри ядерного реактора тепловыделяющие элементы объединены в пучки. Специальные решетки не позволяют стержням соприкасаться между собой и обеспечивают равномерное движение теплоносителя. Новая конструкция состоит из трех пересекающихся рядов пластин одинаковой ширины и толщины, что упрощает изготовление по сравнению с существующими аналогами, где используются пластины разных размеров.