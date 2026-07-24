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Автомобиль на парковке вспыхнул пламенем в Магадане

К месту происшествия оперативно выдвинулись 8 пожарных и 2 единицы техники.

Источник: Комсомольская правда

В Магадане днём 24 июля загорелся припаркованный на улице Речной автомобиль. Сообщение о возгорании поступило в Службу спасения от очевидца, сообщает ГУ МЧС по Магаданской области. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

К месту происшествия оперативно выдвинулись 8 пожарных и 2 единицы техники. Расчёт ликвидировал пламя через 8 минут после прибытия. Площадь повреждений составила 8 кв. м: огнём затронуты салон и фрагмент моторного отсека машины.

Предварительная версия дознавателя МЧС России — поджог. Ведётся проверка, по результатам которой установят точную причину пожара.

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