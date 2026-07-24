СМИ: 40 процентов молодых специалистов в России боятся автоматизации

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Меньше половины — около 40% — молодых специалистов в России считают, что их профессии уязвимы перед автоматизацией, при этом более старшие поколения таких процессов боятся меньше, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на имеющееся в ее распоряжении исследование Лаборатории нейронаук и поведения человека «Сбера».
«В прошлом году 39% молодых людей считали, что их знания и навыки уязвимы перед ней (автоматизацией — ред.)», — пишет газета со ссылкой на исследование.
При этом уточняется, что в других возрастных категориях доля респондентов, которые считают свои профессиональные знания уязвимыми перед автоматизацией, ниже, чем у молодых специалистов.
«Среди респондентов в возрасте 31−45 лет в прошлом году таких было 37%, а среди опрошенных в категории 46−55 лет — 34%», — отмечает газета.
Как пишут «Ведомости», ключевыми причинами, по которым компании могут предпочесть искусственный интеллект, респонденты называют скорость работы и экономическую эффективность. При этом молодые боятся не угнаться за ИИ в профессии, а старшие — не разобраться в новых программах и интерфейсах, отмечает издание.
Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, слова которого приводит газета, отметил, что профессиональные компетенции остаются максимально необходимыми, так как именно человек ставит ИИ задачу, определяет условия, контролирует ход работ и интерпретирует результат.