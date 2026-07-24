СМИ: 40 процентов молодых специалистов в России боятся автоматизации

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Меньше половины — около 40% — молодых специалистов в России считают, что их профессии уязвимы перед автоматизацией, при этом более старшие поколения таких процессов боятся меньше, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на имеющееся в ее распоряжении исследование Лаборатории нейронаук и поведения человека «Сбера».