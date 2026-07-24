В Немане ищут подрядчика для ремонта старинного дома с декором в центре города. На работы выделили 25,3 миллиона рублей. Соответствующую информацию опубликовали на сайте госзакупок.
Жилой дом располагается на улице Победы, 53. При обследовании специалисты обнаружили грибок на стенах, трещины на декоре, разрушение кирпичной кладки, отслоение штукатурки и другие дефекты. Победителю торгов предстоит привести в порядок фасад здания, цоколь, отмостку и крыльцо. Также восстановят декоративные элементы.
Подрядчика определят 6 августа. Работы необходимо выполнить в течение 147 дней с даты заключения контракта.
Жилой дом на улице Победы построили в конце XIX — начале XX века. В Фонде капремонта сообщали, что здание не раз перестраивалось — там появился новый этаж, изменилось место входной группы, а также были утрачены элементы декора.
Дом выполнен в стилях модерн и классицизм. Фасад здания украшают два симметрично расположенных эркера сложной формы. Также на фасаде сохранились старинные штукатурные обрамления окон, панели и пилястры.
Отремонтировать здание планировали ещё в 2024 году. Тогда контракт на выполнение работ заключили с ООО «Асгард». Компания должна была привести в порядок дома № 53 и № 53А за 12,4 и 6,5 миллионов рублей.
Фото из проектной документации.