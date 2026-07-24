В Грузии и Абхазии произошел масштабный блэкаут. Видео

В Грузии произошел масштабный блэкаут.
В ночь с 23 на 24 июля в Грузии и Абхазии произошел сбой в энергоснабжении, из-за которого без света осталось несколько городов. На грузинской территории, в частности, потребление электроэнергии сократилось с 1860 до 563 МВт. Абхазские власти сообщили, что причиной происшествия стала авария на Ингурской ГЭС.
Позднее министерство энергетики Абхазии проинформировало о полном восстановлении подачи электроэнергии.
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