Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вторые сутки ищут 78-летнего мужчину, ушедшего в лес в Красноярском крае

Он ушел в лес в районе села Еловое и не вернулся.

В Красноярском крае пропал 78-летний пенсионер. Накануне мужчина ушёл в лес и не вернулся. Об этом сообщили в КГКУ «Спасатель».

Как рассказали в учреждении, 23 июля спасатели по заявке полиции начали поиски 78-летнего мужчины. Он ушёл в лес в районе села Еловое (СНТ «Надежда») и не вернулся.

За сутки спасатели обследовали 2 квадратных километра лесного массива и 29 километров лесных дорог. К сожалению, найти пенсионера пока не удалось. Поиски продолжаются сегодня.

Ранее мы сообщали, что в Красноярске мужчина выстрелил в ногу прохожему во время конфликта.