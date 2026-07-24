Вторые сутки ищут 78-летнего мужчину, ушедшего в лес в Красноярском крае

В Красноярском крае пропал 78-летний пенсионер. Накануне мужчина ушёл в лес и не вернулся. Об этом сообщили в КГКУ «Спасатель».
Как рассказали в учреждении, 23 июля спасатели по заявке полиции начали поиски 78-летнего мужчины. Он ушёл в лес в районе села Еловое (СНТ «Надежда») и не вернулся.
За сутки спасатели обследовали 2 квадратных километра лесного массива и 29 километров лесных дорог. К сожалению, найти пенсионера пока не удалось. Поиски продолжаются сегодня.
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