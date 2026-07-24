Нижегородской медсестре засчитали 17 лет стажа в психиатрии через суд

Суд в Нижегородской области обязал засчитать медсестре 17 лет стажа в психиатрии. Об этом сообщили в Макс-канале «Бокал Прессека».
Медсестра кабинета врача‑психиатра центральной районной больницы столкнулась с отказом в назначении досрочной страховой пенсии. За защитой своих прав она обратилась в Профсоюз работников здравоохранения Нижегородской области.
Специалисты профсоюза — юристы и инспекторы труда — подготовили необходимую доказательную базу и отстаивали интересы сотрудницы на трёх судебных заседаниях.
По итогам разбирательств суд счёл требования истицы обоснованными. Чиновникам предписано включить спорный 17‑летний период работы в специальный стаж — это восстанавливает право медсестры на досрочную пенсию.
Ранее нижегородские власти получили право на введение льгот для молодых медиков.