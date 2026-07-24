Госавтоинспекторы допросили воронежца, перевозившего пассажира на крыше легковушки

В среду, 22 июля, в соцсетях появилось видео, на котором запечатлена езда пассажира на крыше автомобиля «девятка». Это вызвало резонансные отклики от горожан. Они написали в пабликах, что юноша мог упасть с кузова и попасть под колеса в потоке машин, которые следовали за нарушителем.