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Госавтоинспекторы допросили воронежца, перевозившего пассажира на крыше легковушки

Вчера, 23 июля, в соцсетях появилось видео, на котором запечатлена езда пассажира на крыше автомобиля «девятка». Это вызвало резонансные отклики от горожан. Они написали в пабликах, что юноша мог упасть с кузова и попасть под колеса в потоке машин, которые следовали за нарушителем.

В среду, 22 июля, в соцсетях появилось видео, на котором запечатлена езда пассажира на крыше автомобиля «девятка». Это вызвало резонансные отклики от горожан. Они написали в пабликах, что юноша мог упасть с кузова и попасть под колеса в потоке машин, которые следовали за нарушителем.

Дорожная полиция выяснила личность водителя, им оказался 18-летний житель Воронежа, который управлял автомобилем «ВАЗ-2109» и перевозил приятеля вне кузова машины. Съемка была сделана напротив дома № 197 по улице Матросова.

Оказалось, что нарушитель не имеет водительского удостоверения. Его привлекли к административной ответственности по статьям:

«Отсутствие права управления» (часть 1 стать 12.7 КоАП РФ); «Нарушение правил перевозки людей вне кабины автомобиля» (часть 2 стать 12.23 КоАП РФ); «Отсутствие полиса ОСАГО» (часть 1 стать 12.37 КоАП РФ).

Суммарно водителю придется заплатить штраф в размере 6800 рублей.

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