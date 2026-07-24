Ростовская топливная компания Бас Инко признана банкротом с долгом в 31 млн рублей

Первое собрание кредиторов прошло 10 июля 2026 года. Большинством голосов они отвергли реабилитацию бизнеса и высказались за конкурсное производство — финальную стадию банкротства, предусматривающую полную ликвидацию предприятия и расчёты с контрагентами за счёт продажи его имущества. Суд также отклонил возможность финансового оздоровления или введения внешнего управления: учредители не представили банковскую гарантию, превышающую размер долга, а доказательств восстановления платёжеспособности в материалах дела не оказалось.