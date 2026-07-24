Илон Маск рассказал, когда ИИ станет умнее человечества

Искусственный интеллект уже в ближайшие пять лет может превзойти совокупный интеллект всего человечества. Такое мнение высказал глава компании SpaceX Илон Маск в интервью журналу The Economist. По его словам, в перспективе ИИ сможет выполнять практически любые задачи лучше человека, за исключением самого человеческого опыта.
Маск считает, что при отсутствии глобальных катастроф, таких как мировая или термоядерная война, стремительное развитие искусственного интеллекта может привести к наступлению «эры невероятного процветания». По его мнению, новые технологии способны значительно изменить экономику, науку и повседневную жизнь людей.
При этом предприниматель отметил, что полностью исключать риски, связанные с развитием ИИ, нельзя. В частности, он выразил сомнение, что через десять лет человечество сохранит полный контроль над искусственным интеллектом, однако подчеркнул, что не видит возможности остановить его развитие и считает потенциальную пользу от этих технологий значительно выше возможных угроз.
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