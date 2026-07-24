Илон Маск рассказал, когда ИИ станет умнее человечества

При этом предприниматель отметил, что полностью исключать риски, связанные с развитием ИИ, нельзя. В частности, он выразил сомнение, что через десять лет человечество сохранит полный контроль над искусственным интеллектом, однако подчеркнул, что не видит возможности остановить его развитие и считает потенциальную пользу от этих технологий значительно выше возможных угроз.