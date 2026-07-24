Многодетные красноярцы могут получить 450 тысяч на погашение ипотеки

Многодетные семьи Красноярского края могут воспользоваться федеральной мерой поддержки и получить до 450 тыс. рублей на погашение ипотечного кредита.
Право на выплату имеют семьи, в которых третий или последующий ребенок родился в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года. При этом ипотечный договор должен быть заключен не позднее 1 июля 2031 года.
Выплата распространяется на кредиты, взятые на покупку квартиры в новостройке или на вторичном рынке, строительство жилого дома, приобретение земельного участка, доли в недвижимости, а также на рефинансирование ипотеки.
Подать заявление можно через портал «Госуслуги». Обычно его рассматривают около 10 рабочих дней, а статус заявки можно отслеживать через сервис ДОМ.РФ. Сумма переводится безналично на счет кредитора, обналичить ее нельзя.
Добавим, что воспользоваться мерой поддержки по одному и тому же ипотечному кредиту можно только один раз. Выплата не предоставляется семьям, если родители были лишены родительских прав или усыновление ребенка было отменено.
Напомним, ранее президент Владимир Путин называл поддержку рождаемости и многодетности одной из приоритетных задач для страны. В 2025 году в России запустили национальный проект «Семья». Он направлен на повышение качества жизни российских семей с детьми. В составе проекта пять федеральных программ: «Многодетная семья», «Поддержка семьи», «Охрана материнства и детства», «Старшее поколение», «Семейные ценности и инфраструктура культуры».
Подробно о нацпроекте «Семья» и мерах поддержки, положенных многодетным родителям в Красноярском крае можно узнать по ссылке.
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