Путешественникам из Китая осенью представят «Восточное ожерелье России»

Первые путешественники из Китая смогут увидеть «Восточное ожерелье России» уже нынешней осенью. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», разработанный туристический маршрут — межрегиональный. По задумке, туристы смогут увидеть самобытные места Дальнего Востока за одну пятидневную поездку. Проходить путь будет через Хабаровский и Приморский края, Амурскую область и ЕАО.
— В Харбине, на конференции по кросс-граничному культурному и туристическому взаимодействию между Китаем и Россией, приуроченной к 25-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем был презентован маршрут «Восточное ожерелье России». Жители Поднебесной оценили его по достоинству. Уже этой осенью первые группы из Китая отправятся в пятидневное железнодорожное путешествие, — рассказали в министерстве туризма региона.
Как подчеркнули специалисты, увеличение потока китайских туристов напрямую повлияет на рост и развитие экономики, особенно в условиях безвизового режима.
Помимо презентации проекта, стороны обратили внимание на продление договора о развитии туризма между двумя странами. Обновленная правовая основа отношений позволит через туризм закрепить договоренности о сотрудничестве в сфере спорта, культуры, образования и других направлений. Данный вопрос будет детально проработан на российско-китайском форуме, который пройдет в Хабаровске с 4 по 6 сентября.