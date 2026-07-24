Путешественникам из Китая осенью представят «Восточное ожерелье России»

— В Харбине, на конференции по кросс-граничному культурному и туристическому взаимодействию между Китаем и Россией, приуроченной к 25-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем был презентован маршрут «Восточное ожерелье России». Жители Поднебесной оценили его по достоинству. Уже этой осенью первые группы из Китая отправятся в пятидневное железнодорожное путешествие, — рассказали в министерстве туризма региона.