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Вторая магнитная буря июля накрыла волгоградцев

Последний день рабочей недели, судя по всему, испытывает волгоградцев на прочность. К.

Последний день рабочей недели, судя по всему, испытывает волгоградцев на прочность. К зною и духоте добавилась магнитная буря, которая началась на Земле минувшим вечером и продолжается до сих пор.

По сообщению ученых лаборатории ИКИ и ИСЗФ РАН, это уже вторая буря за текущий месяц. К счастью, она всего лишь самого минимального уровня G1. Продлится она до середины сегодняшнего дня.

Геомагнитные возмущения могут ощущать метеозависимые люди. В этот период возможен упадок сил, головные боли и перепады давления.