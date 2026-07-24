В Хабаровске подросток украл два велосипеда за один день, чтобы покататься

Два велосипеда за один день похитил 17-летний житель Хабаровска, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 8 задержали подростка, которого подозревают в кражах из подъездов многоквартирного дома на улице Тихоокеанской.
Первым пропал велосипед стоимостью 14 тысяч рублей. Его владелец оставлял на первом этаже подъезда без противоугонного троса. Подозреваемый выкатил чужой велосипед на улицу и отправился кататься по району. Позже, по словам подростка, он бросил его во дворе.
В тот же день молодой человек вернулся и в соседнем подъезде заметил ещё один велосипед. Его стоимость составила 13 тысяч рублей. История повторилась — после поездки похищенный транспорт также оказался оставленным на улице.
Полицейские принимают меры для поиска и возврата имущества владельцам.
Установлено, что подросток нигде не учится и не работает, а также состоит на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних за ранее совершённое противоправное деяние.
Для возмещения ущерба у подозреваемого изъяли смартфон.
В отношении молодого человека возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.