Федор Сосенков: «Спорт — это не просто про медали»

Будущее олимпийского движения в России видится мне многогранным. Во-первых, мы накопили уникальный опыт выживания и развития в условиях внешнего давления. Этот опыт закалил наших спортсменов, тренеров и управленцев. Теперь, получив «зеленый свет», мы вступаем в борьбу не с надрывом, а с холодным расчетом и чувством собственного достоинства. Убежден, что Россия будет активным участником олимпийского движения и при этом будет жестко отстаивать свои интересы на всех спортивных площадках, требуя равных условий и неукоснительного соблюдения устава МОК для всех стран-участниц.