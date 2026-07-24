Федор Сосенков: «Спорт — это не просто про медали»

«Убежден, что Россия будет активным участником олимпийского движения и при этом будет жестко отстаивать свои интересы на всех спортивных площадках, требуя равных условий и неукоснительного соблюдения устава МОК для всех стран-участниц», — считает профессор кафедры конституционного и муниципального права юридического факультета ННГУ им. Н. И. Лобачевского, д.ю.н., доцент Федор Сосенков, рассуждая о том, какое будущее ждёт олимпийское движение в России.
"Давайте рассматривать восстановление статуса Олимпийского комитета России в 2026 году не как точку в сложном диалоге с международными структурами, а как стартовую площадку для нового, более зрелого этапа развития отечественного спорта.
Будущее олимпийского движения в России видится мне многогранным. Во-первых, мы накопили уникальный опыт выживания и развития в условиях внешнего давления. Этот опыт закалил наших спортсменов, тренеров и управленцев. Теперь, получив «зеленый свет», мы вступаем в борьбу не с надрывом, а с холодным расчетом и чувством собственного достоинства. Убежден, что Россия будет активным участником олимпийского движения и при этом будет жестко отстаивать свои интересы на всех спортивных площадках, требуя равных условий и неукоснительного соблюдения устава МОК для всех стран-участниц.
Второй вектор — это укрепление внутреннего спортивного суверенитета. Мы уже запустили мощные альтернативные проекты (спартакиады, игры БРИКС), которые в будущем должны составить здоровую конкуренцию западным турнирам, создавая для наших атлетов возможность выбора. Олимпийское движение для России — это важная, но не единственная вершина. Мы идем к тому, чтобы наши национальные старты имели такой же авторитет и привлекали зрителей со всего мира, формируя многополярную спортивную картину.
Говоря о значении спорта для Нижегородской области, подчеркну: это стратегический ресурс региона и важнейший элемент социального благополучия. Нижегородская область исторически славится школами плавания, бокса, борьбы, спортивной гимнастики и водных видов спорта. Спорт ведь — это не просто про медали. Это про здоровье нации, про занятость подростков, про единение жителей вокруг побед земляков. Наши арены и дворцы спорта должны стать точками притяжения, где воспитывается дух патриотизма и гордости за малую родину. Возвращение наших атлетов на международную арену означает, что нижегородцы снова смогут видеть своих героев на мировых пьедесталах, а молодежь получит живые ориентиры для подражания.
Что касается дополнительных мер по популяризации спорта среди молодежи, здесь необходим комплексный, системный подход, учитывающий современные реалии:
Цифровая трансформация школьного спорта. Можно внедрить единые региональные электронные паспорта физического развития ученика, где будут фиксироваться его нормативы и достижения. Это создаст здоровую конкуренцию между школами и позволит родителям видеть реальный прогресс ребенка.
Развитие дворового и уличного спорта с инфраструктурной поддержкой. В каждом микрорайоне Нижнего Новгорода и райцентрах области должны появиться современные мультиспортивные площадки с освещением и зонами для воркаута, доступные круглосуточно.
Усиление роли трудовых коллективов. Важно возродить корпоративный спорт на промышленных и сельскохозяйственных региона. Детские секции при заводских стадионах и клубах позволяют привить любовь к спорту через семейные традиции, когда ребенок идет по стопам родителей.
Информационная политика. Здорово было бы сократить поверхностный контент в соцсетях, наполнив ряд каналов яркими документальными историями о наших нижегородских чемпионах, их пути к успеху, трудностях и преодолении".