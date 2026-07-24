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На семи заправках Севастополя будут свободно продавать топливо

В Севастополе с 10:00 мск 24 июля на семи заправочных станциях АТАН в свободной продаже будет топливо марок АИ-95 Ultra, ДТ Ultra. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Источник: Коммерсантъ

Свободно продавать топливо двух марок будут по адресам: АЗС 60, Качинское шоссе, 2 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra), АЗС 66, Камышовое шоссе, 12Б (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra), АЗС 68, ул. Горпищенко, 155 (АИ-95 Ultra), АЗС 69, ул. Генерала Мельника, 148 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra), АЗС 81, ул. Хрусталева, 62 (АИ-95 Ultra), АЗС 161, Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra), АЗС 166, Камышовое шоссе, 32 (АИ-95 Ultra).

Михаил Развожаев напомнил, что на территории города продолжает действовать ограничение на заправку: заправить можно 20 л в одну машину, заправка в канистры запрещена.

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