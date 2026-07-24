Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омские газовщики отключили 2 тысячи абонентов за долги

Люди заплатили только 16,4 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Задолженность жителей Омской области за потребленный природный газ достигла 185,4 млн рублей. Более 55 тысяч абонентов имеют просрочку по оплате квитанций. С начала 2026 года местная фирма-поставщик приостановила снабжение для 2,1 тысячи потребителей, общий долг которых превысил 38 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании 24 июля.

В день проведения технических мероприятий 1,2 тысячи должников полностью внесли деньги — 16,4 млн рублей. Однако одной только оплаты счетов для возвращения газа в дома недостаточно. Желающим возобновить подачу ресурса предстоит также оплатить услуги по отключению и последующему подключению оборудования, которое производят в течение 5 рабочих дней после подачи заявки.

В компании также пояснили, что указанные меры применяют к тем, кто не оплачивает газ 2 месяца и более и игнорирует требования о погашении долга.