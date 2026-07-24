Омские газовщики отключили 2 тысячи абонентов за долги

Задолженность жителей Омской области за потребленный природный газ достигла 185,4 млн рублей. Более 55 тысяч абонентов имеют просрочку по оплате квитанций. С начала 2026 года местная фирма-поставщик приостановила снабжение для 2,1 тысячи потребителей, общий долг которых превысил 38 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании 24 июля.
В день проведения технических мероприятий 1,2 тысячи должников полностью внесли деньги — 16,4 млн рублей. Однако одной только оплаты счетов для возвращения газа в дома недостаточно. Желающим возобновить подачу ресурса предстоит также оплатить услуги по отключению и последующему подключению оборудования, которое производят в течение 5 рабочих дней после подачи заявки.
В компании также пояснили, что указанные меры применяют к тем, кто не оплачивает газ 2 месяца и более и игнорирует требования о погашении долга.