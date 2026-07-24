Доставка зерна из Ростовской области в порты подорожала почти в два раза

По его словам, переориентировать экспортные потоки на Новороссийск технически возможно, однако для аграриев это оборачивается существенным ростом логистических затрат. «Если раньше хозяйство в Ростовской области могло продать зерно на местные терминалы, то сейчас его приходится либо везти, либо ждать», — отметил эксперт.