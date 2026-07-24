«Росатом» начнет поставки в КНР нового топлива для ВВЭР-1200 и быстрых реакторов

При этом ранее Лихачев отмечал, что госкорпорация «Росатом» продолжает работать на западном рынке и увеличивает сотрудничество с дружественными странами. По его словам, доля дружественных стран в зарубежной выручке компании растёт. В прошлом году выручка составила 18 миллиардов долларов, из которых около 20% — примерно 4 миллиарда долларов — приходится на поставки в недружественные страны.