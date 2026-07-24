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«Росатом» начнет поставки в КНР нового топлива для ВВЭР-1200 и быстрых реакторов

Лихачев анонсировал поставки самого передового топлива в Китай.

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году «Росатом» начнет поставки в КНР нового топлива для ВВЭР-1200 и быстрых реакторов. Об этом сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

«С этого года начинается новая страница нашего сотрудничества: наиболее передовое топливо для реакторов формата ВВЭР-1200 должно быть доставлено в Китайскую Народную Республику, как и передовое топливо для реакторов на быстрых нейтронах», — сказал он.

При этом ранее Лихачев отмечал, что госкорпорация «Росатом» продолжает работать на западном рынке и увеличивает сотрудничество с дружественными странами. По его словам, доля дружественных стран в зарубежной выручке компании растёт. В прошлом году выручка составила 18 миллиардов долларов, из которых около 20% — примерно 4 миллиарда долларов — приходится на поставки в недружественные страны.

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