В 2026 году «Росатом» начнет поставки в КНР нового топлива для ВВЭР-1200 и быстрых реакторов. Об этом сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.
«С этого года начинается новая страница нашего сотрудничества: наиболее передовое топливо для реакторов формата ВВЭР-1200 должно быть доставлено в Китайскую Народную Республику, как и передовое топливо для реакторов на быстрых нейтронах», — сказал он.
При этом ранее Лихачев отмечал, что госкорпорация «Росатом» продолжает работать на западном рынке и увеличивает сотрудничество с дружественными странами. По его словам, доля дружественных стран в зарубежной выручке компании растёт. В прошлом году выручка составила 18 миллиардов долларов, из которых около 20% — примерно 4 миллиарда долларов — приходится на поставки в недружественные страны.