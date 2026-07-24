На угольной шахте «Дальняя» в Ростовской области прошли учения. Готовность персонала к спасению людей и ликвидации аварий проверили без остановки производства. Об этом сообщили в Северо-Кавказском управлении Ростехнадзора.
— Эксперимент показал, что работники организации обладают практическими навыками выполнения поставленных задач в условиях возникновения аварийных ситуаций, — отметили в ведомстве.
В учениях задействовали представителей военизированной горноспасательной части «Ордена Трудового Красного Знамени военизированный горноспасательный отряд Ростовской области». Проверяющие также зафиксировали действия руководителя и членов вспомогательной горноспасательной команды АО «Донской Антрацит», оценили слаженность их работы с профессиональными спасателями.
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