Характеристики 4965 объектов недвижимости уточнили в Воронежской области

— Завершение федерального этапа — это важный шаг к наведению полного порядка в реестре недвижимости региона. Однако работа на этом не останавливается. Сейчас ключевая задача — обеспечить максимальное участие собственников в согласительных комиссиях по областным работам. Это уникальная возможность для граждан бесплатно и в досудебном порядке уточнить границы своих участков, чтобы в будущем избежать земельных споров и ошибок при сделках. Призываю всех внимательно следить за извещениями и не откладывать решение этих вопросов.