В Красноярске жители Ленинского района подали более 800 заявок на конкурс благоустройства

В Ленинском районе Красноярска подвели итоги районного этапа конкурса «Самый благоустроенный район города». В этом году жители подали более 800 заявок. Комиссия выбрала победителей в нескольких номинациях. Среди них — лучшая клумба, палисадник, балкон, фасад индивидуального дома, дворник, озеленитель-новатор и председатель многоквартирного дома. Лучшим председателем МКД стала Людмила Каяшева из дома № 44 на улице Львовской. За 13 лет под ее руководством во дворе благоустроили детскую площадку, оборудовали парковку, провели капитальный ремонт системы отопления и навели порядок на чердаках и в подвалах. Мы хотим, чтобы люди, которые приходят к нам в гости, говорили: «Я хочу здесь жить!». Это девиз нашего дома. Этот год был направлен в основном на ремонт: мы обновили подъезды и входные группы, а сейчас делаем межпанельные швы, — рассказала Людмила Каяшева. [caption id= «attachment_372178» align= «alignnone» width= «1200»] Фото: admkrsk.ru[/caption] Победителем в номинации «озеленитель-новатор» стала председатель дома на улице Юности, 9, Елена Пель. Несколько лет она вместе с жителями занимается клумбами возле дома. Сейчас там растут гортензии, многолетние и однолетние цветы, голубая ель и туи. [caption id= «attachment_372177» align= «alignnone» width= «1200»] Фото: admkrsk.ru[/caption] В прошлом году наш район достойно занял второе место на городском этапе конкурса. Мы надеемся, что в этом году красота, созданная руками жителей, принесет им заслуженное первое место, — отметил руководитель администрации Ленинского района Дмитрий Гурьев.​ Городской этап конкурса стартует 1 августа. Победителей среди лучших участников районных этапов определит специальная комиссия. Призовой фонд составляет 20 млн рублей, в зависимости от номинации можно получить от 20 до 100 тысяч рублей. Напомним, что в Красноярском крае больницы получат 77 новых автомобилей.