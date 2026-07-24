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Про спорт, СВО и дальневосточные столицы: новый выпуск программы «Центр внимания» на телеканале «Губерния»

Нужно ли тратить деньги на подготовку спортсменов, которые выступают потом в нейтральном статусе? Почему про удары украинских дронов россияне знают больше, чем про победы российских войск? И почему Хабаровск и Владивосток никак не могут выяснить, кто из них столичнее? На эти темы спорят в дискуссионном клубе «Центр внимания» гости Дальневосточного медиафорума в Хабаровске: Дмитрий Губерниев.

Нужно ли тратить деньги на подготовку спортсменов, которые выступают потом в нейтральном статусе? Почему про удары украинских дронов россияне знают больше, чем про победы российских войск? И почему Хабаровск и Владивосток никак не могут выяснить, кто из них столичнее? На эти темы спорят в дискуссионном клубе «Центр внимания» гости Дальневосточного медиафорума в Хабаровске: Дмитрий Губерниев, Юрий Васильев, Михаил Виноградов. Ведущие программы: Вячеслав Коренев и Андрей Горяйнов.