Рецидивист сорвал с женщины золотую цепочку в Хабаровске

63-летняя жительница Хабаровска обратилась в полицию с заявлением об ограблении. Вечером женщина возвращалась домой, вместе с ней в подъезд зашел незнакомый мужчина. Когда заявительница открывала дверной замок, он сорвал с ее шеи золотую цепочку с крестиком. Когда женщина пришла в себя, грабитель уже скрылся. Полицейские задержали подозреваемого — им оказался 55-летний житель микрорайона Хабаровск-2. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за грабежи, кражи и разбойные нападения, отбывал наказания в колониях. Освободившись из исправительного учреждения в прошлом году, устроился автослесарем в сервис. Украшение злоумышленник сдал в ломбард за 13 тысяч рублей, позже их выкупил другой человек. В счет погашения ущерба полицейские забрали у грабителя смартфон. Возбуждено уголовное дело, с подозреваемого взяли подписку о невыезде.