Виновник смертельного ДТП в Перми предстанет перед судом

Как установило следствие, в апреле 2024 года в Индустриальном районе города Перми на перекрестке шоссе Космонавтов и ул. Братьев Игнатовых обвиняемый, управляя автомобилем BMW и двигаясь со скоростью более 130 км/ч, сбил находящихся на проезжей части двух пешеходов, один из которых оказывал второму помощь после произошедшей ранее аварии, ожидая скорую помощь.