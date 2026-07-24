Выпускники Приморья улучшили результаты ЕГЭ в дополнительные дни

Дополнительными днями пересдачи ЕГЭ в Приморском крае воспользовались 1 596 выпускников — это 19,1% от общего числа участников экзаменов. По всей стране «президентские дни» помогли улучшить результаты около 138 тысячам школьников. В Приморье успешно пересдали экзамен 70,9% выпускников текущего года. При этом 51,5% ребят, не преодолевших минимальный порог в основные дни, все же справились с заданиями в дополнительный период. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на министерство образования Приморского края.
Самыми популярными предметами для пересдачи стали обществознание, профильная математика, информатика, русский язык и химия. Министр образования Приморского края Эльвира Шамонова отметила, что пересдача доступна только выпускникам текущего года — можно было выбрать один экзамен, а его предыдущий результат аннулировался. Это позволило многим школьникам улучшить свои баллы и повысить шансы на поступление.
Для тех, кто не смог сдать обязательные экзамены по русскому или базовой математике либо пропустил их по уважительной причине, предусмотрен дополнительный период с 4 по 25 сентября. Воспользоваться этим шансом смогут выпускники, которые по объективным причинам не завершили аттестацию в основные сроки. Власти призывают внимательно следить за графиком и не упускать возможность исправить ситуацию.