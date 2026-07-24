Выпускники Приморья улучшили результаты ЕГЭ в дополнительные дни

Дополнительными днями пересдачи ЕГЭ в Приморском крае воспользовались 1 596 выпускников — это 19,1% от общего числа участников экзаменов. По всей стране «президентские дни» помогли улучшить результаты около 138 тысячам школьников. В Приморье успешно пересдали экзамен 70,9% выпускников текущего года. При этом 51,5% ребят, не преодолевших минимальный порог в основные дни, все же справились с заданиями в дополнительный период. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на министерство образования Приморского края.