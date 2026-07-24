ЧМ-2018 в России вошел в десятку лучших в истории

Портал The Athletic включил чемпионат мира по футболу 2018 года, проходивший в России, в топ-10 лучших первенств планеты за всю историю. В составленном изданием рейтинге российский мундиаль занял девятую строчку.
Отечественный турнир опередил чемпионаты мира 2010 (12-е место), 2022 (11-е) и даже будущий мундиаль 2026 года (10-е место). Безоговорочным лидером списка стал чемпионат мира 1970 года в Мексике, победителем которого оказалась сборная Бразилии во главе с Пеле.
По мнению аналитиков портала, главными достоинствами ЧМ-2018 стали высокая результативность на последних минутах матчей и обилие сенсационных результатов. Соревнования проходили с 14 июня по 15 июля 2018 года на аренах одиннадцати городов России. Титул тогда завоевала сборная Франции, а российская национальная команда остановилась в шаге от полуфинала, проиграв в серии пенальти будущему финалисту — сборной Хорватии.
Ранее нападающий сборной Аргентины Лионель Месси был признан лучшим игроком чемпионата мира 2026 года, набрав 1179 очков. Второе место занял французский форвард Килиан Мбаппе (717 очков), тройку лучших замкнул английский полузащитник Джуд Беллингем (470 очков).
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