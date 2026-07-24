Волгоград накрыла вторая магнитная буря за июль

Эта буря не считается сильной — ей присвоили уровень G1 (слабый). Однако для июля это уже второй подобный случай. Первый шторм случился 4 июля и был гораздо мощнее — его оценили на G3. Тогда магнитосфера пережила гораздо более серьезное возмущение. Жителям Волгоградской области рекомендуют в ближайшие часы меньше нервничать и больше отдыхать.