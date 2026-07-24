Евгений Семенов: «Детей, занимающихся спортом в России, не более 45%»

Есть подозрение, что количество детей и подростков, выбирающих спорт в качестве одной из повседневных практик и получающих от этого удовлетворение, сокращается. Социологи свидетельствуют, что для поколения Z наиболее привлекательной как в социальном, так и в профессиональном плане является идентичность блогера, а не спортсмена. Блогинг, по их мнению, — это форма легитимизированной креативной индустрии, гарантирующей высокий социальный статус, легкий успех, баснословные доходы и комфортное будущее. Спорт (профессиональный спорт, а не фитнес или физкультура) с его огромным трудом и далеко не гарантированным успехом здесь явно проигрывает. При этом на формирование имиджа успешного блогера работает вся отечественная и зарубежная медиаиндустрия: от традиционных СМИ до новых медиа.