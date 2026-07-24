Евгений Семенов: «Детей, занимающихся спортом в России, не более 45%»

«Есть подозрение, что к тому моменту, когда “старики” добьются полного восстановления прав российского спорта на международных, в том числе и олимпийских, аренах, представлять на них страну будет некому, и проблема здесь поколенческая», — считает заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент Евгений Семенов, рассуждая о том, какое будущее ждёт олимпийское движение в России.
«Ответственно ответить на вопрос “Какое будущее ждёт олимпийское движение в России?” не так-то просто. Есть подозрение, что к тому моменту, когда “старики” добьются полного восстановления прав российского спорта на международных, в том числе и олимпийских, аренах, представлять на них страну будет некому, и проблема здесь поколенческая.
По официальным отчетам Минспорта, в России уровень вовлеченности детей и подростков в занятия спортом достиг более 90%. Но методики, которыми пользуются чиновники, имеют ряд погрешностей. Отчасти это становится очевидно, когда мы смотрим на данные ВЦИОМ, который утверждает, что в реальности детей, занимающихся спортом, не более 45%. На это противоречие, кстати, неоднократно указывала и Счетная палата России. И хотя погоня за количественными показателями обрела форму какой-то тотальной онкологии, поразившей российскую систему управления и медленно убивающей страну, сейчас все же не об этом!
Есть подозрение, что количество детей и подростков, выбирающих спорт в качестве одной из повседневных практик и получающих от этого удовлетворение, сокращается. Социологи свидетельствуют, что для поколения Z наиболее привлекательной как в социальном, так и в профессиональном плане является идентичность блогера, а не спортсмена. Блогинг, по их мнению, — это форма легитимизированной креативной индустрии, гарантирующей высокий социальный статус, легкий успех, баснословные доходы и комфортное будущее. Спорт (профессиональный спорт, а не фитнес или физкультура) с его огромным трудом и далеко не гарантированным успехом здесь явно проигрывает. При этом на формирование имиджа успешного блогера работает вся отечественная и зарубежная медиаиндустрия: от традиционных СМИ до новых медиа.
Что мы имеем в результате? Мы имеем матерящихся девочек-старшеклассниц, для которых важнее запилить очередной рилс/шортс, чем пойти на какую-то тренировку. Когда начинаешь об этом размышлять, в том числе пытаясь увидеть перспективы отечественно спорта на фоне подобного «олимпийского резерва», то решения некоторых стран запретить детям доступ к социальным сетям уже не кажутся такими дикими".